Tifoso urla “scimmia” a un cestista di colore | “Serve il daspo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una piaga sociale che riguarda alcuni esagitati, che non possiamo chiamare tifosi. Auspico che una volta identificato possa ricevere il“. Lo ha dichiarato il presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino, in seguito agli insulti razzisti che un suoha ricevuto a Scafati (Salerno) al termine della gara di Lega basket, vinta dalla formazione di casa. In particolare uncampano ha chiamato “” un atleta didella squadra brindisina mentre questi saliva a bordo dell’autobus. “E’ una piaga sociale – ha aggiunto – che dobbiamo emarginare e combattere tutte e 16 le società di pallacanestro italiane, ma anche quelle di calcio, dove purtroppo è sempre più frequente questo tipo di sfogo che non ha nulla a che vedere con la società civile e con ...