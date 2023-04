Tic Festival 2023, parte il conto alla rovescia per l'evento dedicato a influencer e creator (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal green all'inclusività, dal gaming alla cucina: questi sono soltanto alcuni dei temi centrali del Tic 2023, la prima edizione del Festival dedicato a influencer e creator. Mancano ormai pochissime ore all'inizio della prima edizione del Tic Festival 2023, il Terni influencer e creator Festival, un evento che aspira a rendere Terni e l'Umbria un punto di riferimento nazionale per discutere e comprendere il mondo in cui tutti noi viviamo oggi. influencer e creator, appassionati, curiosi ed esperti del settore avranno modo di incontrarsi e confrontarsi tramite panel di discussione su tematiche socialmente rilevanti, presentazioni di podcast, libri ed ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal green all'inclusività, dal gamingcucina: questi sono soltanto alcuni dei temi centrali del Tic, la prima edizione del. Mancano ormai pochissime ore all'inizio della prima edizione del Tic, il Terni, unche aspira a rendere Terni e l'Umbria un punto di riferimento nazionale per discutere e comprendere il mondo in cui tutti noi viviamo oggi., appassionati, curiosi ed esperti del settore avranno modo di incontrarsi e confrontarsi tramite panel di discussione su tematiche socialmente rilevanti, presentazioni di podcast, libri ed ...

