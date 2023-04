Tiago Pinto | «Smalling? Noi vogliamo rimanga | vedremo»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo il futuro di Chris, avvicinato anche all’Inter per la difesa. NOVITÀ –è tornato a parlare del futuro di Chris, difensore in scadenza che potrebbe liberarsi a zero a giugno. Queste le sue parole: «Ho sentito tante cose sunegli ultimi giorni, che andrà via o che rimarrà. Noi non abbiamo mai nascosto il desiderio di continuare insieme. Può essere che la prossima settimana avremo delle novità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati