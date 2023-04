Ti spiego come asciugare e lisciare i capelli come dal parrucchiere (Di giovedì 13 aprile 2023) I parrucchieri sono i migliori alleati di chi ama i propri capelli e adora acconciarli e curarli al meglio; oggi DonnaPOP vuole parlarvi di un’innovativa tecnica racchiusa in pochi centimetri di phon: stiamo parlando di Hair Glory, il perfetto braccio destro di chi desidera sempre una piega al top senza stressare i capelli. I benefici... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 aprile 2023) I parrucchieri sono i migliori alleati di chi ama i proprie adora acconciarli e curarli al meglio; oggi DonnaPOP vuole parlarvi di un’innovativa tecnica racchiusa in pochi centimetri di phon: stiamo parlando di Hair Glory, il perfetto braccio destro di chi desidera sempre una piega al top senza stressare i. I benefici...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Ennesima provocazione gender a Rimini, davanti a una chiesa: un murale che ritrae un uomo con lunga barba incolta m… - lacittanews : E se ti dicessi che puoi asciugare i tuoi capelli in meno di cinque minuti mi crederesti? Ecco come fare e soprattu… - miksaint_ : Spero che Renzi e Calenda si siano dimenticati il numero di telefono e non sappiano come contattarsi, altrimenti no… - ErnestoCuccinie : @tifososport @Vicidominus Quello su salamino secondo me no,ma quello sulla traversa di Kjaer è nettissimo e non mi… - joshalbanese : Sapete cos’è il bipensiero? Ve lo spiego: è credere fermamente a delle bugie sapendo che sono tali! Un po’ come qua… -