Thiago Motta spinge il Bologna: 'Verso il Milan con umiltà e consapevolezza' (Di giovedì 13 aprile 2023) A due giorni dal Milan, con un ottavo posto agguantato dopo la bella e netta vittoria a casa - Atalanta, Thiago Motta ripete tre volte un termine basilare. 'Serve umiltà - dice il tecnico del Bologna ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) A due giorni dal, con un ottavo posto agguantato dopo la bella e netta vittoria a casa - Atalanta,ripete tre volte un termine basilare. 'Serve- dice il tecnico del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 36 - Dalla prima vittoria di Thiago #Motta in questo campionato alla guida del #Bologna (11a giornata), solo Napoli… - marcoconterio : Pugno duro, carattere forte, idee chiare, gioco straordinario e modernissimo. Posizioni, non ruoli. Spazi, dinamism… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Thiago Motta spinge il Bologna verso il Milan con “umiltà e consapevolezza”#SerieA - cioffialberto10 : RT @bedconejo: Loro due under Thiago Motta e andiamo a vincere la quinta - CasemiroProp : @htomufc Bologna under Thiago Motta? -