The Regime: Kate Winslet nel trailer della nuova serie diretta da Stephen Frears (Di giovedì 13 aprile 2023) Kate Winlset tornerà prossimamente in tv come protagonista di The Regime, una nuova serie di cui HBO ha condiviso il primo trailer. Kate Winslet è la protagonista di The Regime, una nuova serie prodotta da HBO in arrivo sugli schermi nel 2024 di cui è stato condiviso il primo trailer. Nel video si assistono a "scontri" politici e battute taglienti, oltre a mostrare la protagonista mentre prova a mantenere il controllo mentre la sua situazione sembra complicarsi sempre di più. The Regime, in precedenza intitolata The Palace, racconterà la storia di un anno vissuto tra le mura del palazzo di un moderno Regime europeo mentre inizia a scivolare nel caos. Oltre a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023)Winlset tornerà prossimamente in tv come protagonista di The, unadi cui HBO ha condiviso il primoè la protagonista di The, unaprodotta da HBO in arrivo sugli schermi nel 2024 di cui è stato condiviso il primo. Nel video si assistono a "scontri" politici e battute taglienti, oltre a mostrare la protagonista mentre prova a mantenere il controllo mentre la sua situazione sembra complicarsi sempre di più. The, in precedenza intitolata The Palace, racconterà la storia di un anno vissuto tra le mura del palazzo di un modernoeuropeo mentre inizia a scivolare nel caos. Oltre a ...

