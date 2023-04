The Jackal | annunciata la Serie TV in streaming su Prime Video

(Di giovedì 13 aprile 2023) Sono nati sul web, dove hanno riscosso un successo nazionale. Poi hanno fatto il grande salto al cinema. Ora sono punti fermi dello show business, con ospitate televisive e un quiz condotto proprio da loro.Il talento dei Thenon vuole saperne di arrestarsi. E così il collettivo comico napoletano debutta anche in unaTV che sarà trasmessa su Amazon. Pesci Piccoli – un’agenzia, molte idee, poco budget sarà disponibile dall’8 giugno 2023 sulla piattaformadi Jeff Bezos con sei episodi. Nato da un’idea di Francesco Ebbasta (anche regista) e Alessandro Grespan, Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget è prodotto da Thecon Mad Entertainment, in collaborazione con. Tra gli interpreti, i ...

Ci provano pure ie tutta la sua content factory con Pesci piccoli . La commedia, annunciata sui social con un post molto stravagante, arriva in streaming dall'8 giugno prossimo ed è stato ...non si fermano più e hanno deciso di lanciarsi totalmente in una produzione originale. Se i membri sono sparsi sui vari canali televisivi e al cinema come concorrenti, protagonisti e ......successo a tutti quanti insieme contemporaneamente! Dopo quasi 9 mesi di lavoro in cui abbiamo tenuto tutto segreto però possiamo annunciare che sta per vedere la luce la prima serie". ...

C'è ancora tanta voglia di fare una buona comicità in un'epoca in cui è quasi impossibile farlo. Da parte dei comici c'è l'intenzione di far sorridere e di intrattenere il pubblico. E di recente abbia ...Pesci Piccoli è la prima serie tv made in The Jackal. Uscirà l'8 Giugno 2023 per Prime Video. Racconta le ambizioni di una piccola agenzia digital.