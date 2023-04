The Flash: un nuovo teaser mostra Michael Keaton in versione Batman (Di giovedì 13 aprile 2023) Un nuovo teaser del film The Flash mostra Michael Keaton in versione Batman e Supergirl in azione, ecco il breve video apparso online. Il 25 aprile verrà diffuso un nuovo trailer di The Flash e un breve teaser, nell'attesa, regala qualche sequenza inedita del film DC con star Ezra Miller. Il video mostra ad esempio Michael Keaton in versione Batman, Supergirl in azione e Barry Allen che affronta le conseguenze di una scelta che potrebbe causare dei terribili cambiamenti.. The Flash, diretto da Andy Muschietti, è stato scritto da Christina Hodson. Come già rivelato dai precedenti materiali pomozionali e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Undel film Theine Supergirl in azione, ecco il breve video apparso online. Il 25 aprile verrà diffuso untrailer di Thee un breve, nell'attesa, regala qualche sequenza inedita del film DC con star Ezra Miller. Il videoad esempioin, Supergirl in azione e Barry Allen che affronta le conseguenze di una scelta che potrebbe causare dei terribili cambiamenti.. The, diretto da Andy Muschietti, è stato scritto da Christina Hodson. Come già rivelato dai precedenti materiali pomozionali e ...

