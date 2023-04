(Di giovedì 13 aprile 2023) Il-off The, rileva le prime spettacolari immagini del progetto. Tratta dalla saga cinematografica di; prossimamente disponibile su Prime Video Diffuso online il primo-off The. Ambientata nel panorama di, sarà distribuita dalla piattaforma Prime Video. Un concentrato vivente di sparatorie, scontri e aggressioni di ogni tipo; pronto a scortare gli audaci spettatori nel luogo dove tutto sembra concesso: il luogo di rifugio e sicurezza per tutti i killer prossimi all’azione. Suddiviso in 3 episodi totali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : The Continental: il teaser ufficiale della serie spin-off di John Wick #JohnWick #TheContinental #tuttotek - Artlandis : @JediPerLItalia Ne parlavamo giorni fa, ecco la conferma: la serie 'The Continental' arriva a settembre :) - ciakmag : #TheContinental, primo trailer per la miniserie prequel di John Wick ?? - UniMoviesBlog : The Continental: il teaser trailer della serie prequel di John Wick #JohnWick #TheContinental - IlCineocchio : Teaser per #TheContinental (miniserie spin-off di #JohnWick): alle origini dell'hotel degli assassini -

esplorerà le origini del- l'hotel per assassini - fulcro del mondo di John Wick, attraverso lo sguardo e le azioni di un giovane Winston ...... è già tempo di rituffarsi nel violentissimo e assetato di sangue mondo del sicario interpretato da Keanu Reeves: Peacock è pronta a darein pasto ai fan, come ci ricorda quest'oggi ......della catena di hotel frequentata dagli assassini più pericolosi del mondo di John Wick Il servizio di video in streaming Peacock ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale di, ...

The Continental: ecco il primo poster della serie spin-off di John Wick Movieplayer

A strong wind and a heavy dust storm are now hitting the southern Gobi provinces of Mongolia the country meteorology and envir ...The Blues are languishing down in 11th place in the Premier League and will be hard pushed to make it into continental competition next season.