The Big Bang Theory | in arrivo il secondo spin-off

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo un periodo di silenzio, l’amatissima serie tv The Bigtorna a far parlare di sé, grazie ad un nuovo-off Sono in molti a ricordare con piacere le avventure del simpatico gruppo di nerd raccontate in The Big. La serie, che si era conclusa nel 2019, aveva lasciato ai fan un senso di vuoto, che probabilmente nessun’altra sitcom era riuscita a colmare. Ieri però, in una serata ricchissima di annunci riguardanti le nuove uscite di HBO Max, Warner Bros. Discovery ha lanciato una vera e propria bomba, che i fan della serie originale non potranno di certo farsi scappare: un nuovissimo-off, derivante proprio da The Big, è in lavorazione. Cosa sappiamo? Di certo vi starete chiedendo cosa verrà mostrato ...

Oltre ai progetti sopra descritti, a sorpresa Max ha annunciato un nuovo spin - off di The Big Bang Theory sempre ideato da Chuck Lorre . Si tratta di un concept in early ... Max, il nuovo servizio HBO Max - Discovery+, sta tornando a collaborare con il creatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre per una nuova serie ambientata nello stesso mondo del successo CBS. I dettagli della trama vengono tenuti nascosti per quella che sarebbe la seconda serie spin - off ...

Dopo un periodo di silenzio, l'amatissima serie tv The Big Bang Theory torna a far parlare di sé, grazie ad un nuovo spin-off Sono in molti a ricordare con piacere le avventure del simpatico gruppo di ...