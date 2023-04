Tetto di un capannone in fiamme, distrutti 350 pannelli fotovoltaici (Di giovedì 13 aprile 2023) Tetto di un capannone in fiamme a Teverola, i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnare in breve tempo le fiamme e far sì che non interessassero l’attività all’interno del capannone sottostante Tetto di un capannone in fiamme a Teverola. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì verso le 13:30 sul Tetto di un’azienda in via Consortile nel comune di Teverola, nell’are industriale di Caserta. Sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Marcianise, che al loro arrivo hanno trovato una parte del Tetto su cui erano montati pannelli fotovoltaici completamente avvolta dalle ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)di unina Teverola, i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnare in breve tempo lee far sì che non interessassero l’attività all’interno delsottostantedi unina Teverola. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì verso le 13:30 suldi un’azienda in via Consortile nel comune di Teverola, nell’are industriale di Caserta. Sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Marcianise, che al loro arrivo hanno trovato una parte delsu cui erano montaticompletamente avvolta dalle ...

