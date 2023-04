Tesser | “Tutti insieme contro il Parma”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tra la via Emilia e il West sarà la 21^ edizione del derby allo stadio Alberto Braglia. Modena-è una di quelle gare con sapori particolari e Attilio, che da quasi due anni vive sotto la Ghirlandina, lo sa. “Ci separano pochi chilometri e una rivalità molto sentita dai tifosi, che sono sempre importanti, ma che in queste occasioni sono capaci di dare alla nostra squadra quel qualcosa in più, anche perché non c’è stato molto tempo per recuperare le energie consumate a Perugia”, sottolinea il tecnico nella conferenza stampa della vigilia. “Questa è una partita da giocare e vincere”: la squadra e la sua gente, per un venerdì sera ancora molto importante per la classifica. “E’ una questione di mentalità – spiega-. A prescindere dall’obiettivo della salvezza, che dobbiamo ...

Alla vigilia del derby emiliano contro il Parma, in casa Modena ha parlato il tecnico Attilio Tesser: “Ci separano pochi chilometri.Modena-Parma, le dichiarazioni del tecnico dei Geminiani, Attilio Tesser, in vista del Derby della Via Emilia contro i Ducali ...