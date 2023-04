Tesoro, colloca Btp per 9,5 miliardi, rendimenti poco mossi (Di giovedì 13 aprile 2023) rendimenti poco mossi nell'asta dei titoli di stato di oggi dove sono stati collocati Btp per 9,5 miliardi di euro. In particolare il Tesoro ha collocato Btp a 3 anni per 3,25 miliardi con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023)nell'asta dei titoli di stato di oggi dove sono statiti Btp per 9,5di euro. In particolare ilhato Btp a 3 anni per 3,25con un ...

