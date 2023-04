Tesla - Model 3 restyling | sei tu?

(Di giovedì 13 aprile 2023) lei o non è lei? Non ci sono certezze, ma quella che vedete qui sopra potrebbe effettivamente essere la prima foto senza camuffature della. Il condizionale è ancora d'obbligo, anche perché la provenienza di questa immagine, pubblicata sui social, non è certa: quello che è sicuro, invece, è che il facelift dell'auto elettrica di Elon Musk debutterà a breve. Si parla da tempo, infatti, dell'arrivo della3 2023 nelle concessionarie tra l'estate e l'autunno di quest'anno, sull'onda della riduzione dei prezzi che il costruttore ha applicato alla propria gamma negli scorsi mesi. Muso più filante. Se effettivamente questo fosse ildella3, nome in codice Highland, appare interessante notare come il ...

È lei o non è lei Non ci sono certezze, ma quella che vedete qui sopra potrebbe effettivamente essere la prima foto senza camuffature della3 restyling . Il condizionale è ancora d'obbligo, anche perché la provenienza di questa immagine, pubblicata sui social, non è certa: quello che è sicuro, invece, è che il facelift dell'

È questa la nuova Tesla Model 3 Un po' Roadster, più cattiva e aerodinamica Hardware Upgrade

Una foto "rubata" in un capannone mostra quella che potrebbe essere la versione aggiornata della berlina elettrica: abbiamo analizzato l'immagine e vi spieghiamo perché potrebbe essere lei ...