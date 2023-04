Terzo Polo,IV: stop scelta unilaterale Calenda, noi collaboreremo (Di giovedì 13 aprile 2023) "Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clamoroso autogol ma rispettiamo le decisioni di Azione". Così in una nota l'ufficio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) "Interrompere il percorso verso il partito unico è unadi Carlo. Pensiamo che sia un clamoroso autogol ma rispettiamo le decisioni di Azione". Così in una nota l'ufficio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - Hattoriando : RT @Marco_dreams: TG1 di stamattina: -dubbi sul filmato della decapitazione. -lite Calenda-Renzi, il terzo polo è già morto. -sbarchi migra… - Cipridis : RT @matteorenzi: In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un moti… -