Terzo polo: salta l'accordo, per il momento niente partito unico (Di giovedì 13 aprile 2023) - Accuse incrociate tra Renzi e Calenda con il leader di Azione che ha dichiarato che così è impossibile che possa nascere il partito unico Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 aprile 2023) - Accuse incrociate tra Renzi e Calenda con il leader di Azione che ha dichiarato che così è impossibile che possa nascere il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - fanpage : Matteo Renzi, intercettato dai microfoni di - Mobile6Ho : @Michele_Arnese L'elettore medio del terzo polo è un individuo decerebrato - giovanniminiut1 : RT @Marco_dreams: TG1 di stamattina: -dubbi sul filmato della decapitazione. -lite Calenda-Renzi, il terzo polo è già morto. -sbarchi migra… -