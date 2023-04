Terzo Polo, Ruotolo (Pd): 'Era prevedibile, ma noi non ci facciamo distrarre' (Di giovedì 13 aprile 2023) Il caso Terzo Polo si è preso le prime pagine di politica nelle ultime ore, una vicenda che però non deve influenzare il campo dell'opposizione. Della vicenda ha parlato Sandro Ruotolo, responsabile ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) Il casosi è preso le prime pagine di politica nelle ultime ore, una vicenda che però non deve influenzare il campo dell'opposizione. Della vicenda ha parlato Sandro, responsabile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Politica. Centro sinistra. Terzo polo. Con queste opposizioni, Giorgia Meloni, può cambiare tranquillamente arr… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Politica. Renzi vs Calenda. Sintesi Tra i due litiganti ... il Terzo polo. -