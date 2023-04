Terzo Polo: Ruotolo, 'ora vediamo che succede ai gruppi in Parlamento e con crisi Fi' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Conoscendo Carlo Calenda e Matteo Renzi non era difficile prevedere cosa sarebbe successo nel cosiddetto Terzo Polo". Così Sandro Ruotolo, responsabile informazione, cultura e memoria nella segreteria del Partito democratico, nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem. "Mi limito a sottolineare che sarà interessante vedere cosa succederà in Parlamento, del gruppo unico e come rimbalzerà in quel dibattito la crisi di Forza Italia con il suo leader ricoverato al San Raffaele". "Credo che però il Pd debba proseguire nella strada di costruire risposte concrete ai tanti e gravi problemi del Paese, senza farsi distrarre. Oggi sembra tramontare l'idea del piccolo partito unico centrista. Vedremo le conseguenze in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Conoscendo Carlo Calenda e Matteo Renzi non era difficile prevedere cosa sarebbe successo nel cosiddetto". Così Sandro, responsabile informazione, cultura e memoria nella segreteria del Partito democratico, nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem. "Mi limito a sottolineare che sarà interessante vedere cosarà in, del gruppo unico e come rimbalzerà in quel dibattito ladi Forza Italia con il suo leader ricoverato al San Raffaele". "Credo che però il Pd debba proseguire nella strada di costruire risposte concrete ai tanti e gravi problemi del Paese, senza farsi distrarre. Oggi sembra tramontare l'idea del piccolo partito unico centrista. Vedremo le conseguenze in ...

