**Terzo Polo: rottura Azione-Iv ma nei gruppi, per ora, si resta insieme** (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La rottura è conclamata. Carlo Calenda la esplicita in un video sui social. Matteo Renzi la comunica in un riunione con i parlamentari sottolineando "il grave errore" a suo giudizio commesso dal leader di Azione. "Aveva già deciso", la convinzione del presidente Iv. Consumato il divorzio, la prima decisione sul futuro riguarda i gruppi parlamentari dove siedono deputati e senatori di Azione e Iv. Al momento, spiegano all'Adnkronos, fonti di entrambi i partiti l'orientamento è di lasciare le cose come stanno. Insomma, per ora si resta insieme in Parlamento. "Certo che resto il capogruppo del Terzo Polo alla Camera. E comunque è tutto appena successo...", ha detto Matteo Richetti in tv a La7. Anche da ambienti parlamentari Iv si spiega che è ancora ...

