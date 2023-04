Terzo Polo, Richetti: “Stiamo facendo tutti una figura del cavolo” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Renzi oggi ha confermato che farà la Leopolda. In totale trasparenza la Leopolda è un evento promosso e finanziato da Italia Viva. Quindi Italia Viva non si scioglie. Renzi dice che lo farà il 30 ottobre e allora perché non lo deliberiamo oggi per il 30 ottobre? Non lo fa perché prima vuol vedere chi vince il congresso”. Così Matteo Richetti di Azione a Tagadà su La7. “Non capisce che Stiamo facendo tutti una figura del cavolo? Quella di un gruppo dirigente che dice ‘lo facciamo, lo facciamo’ e arrivati in zona Cesarini il superamento dei partiti” che dovrebbero dar vita al nuovo soggetto “non c’è”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) “Renzi oggi ha confermato che farà la Leopolda. In totale trasparenza la Leopolda è un evento promosso e finanziato da Italia Viva. Quindi Italia Viva non si scioglie. Renzi dice che lo farà il 30 ottobre e allora perché non lo deliberiamo oggi per il 30 ottobre? Non lo fa perché prima vuol vedere chi vince il congresso”. Così Matteodi Azione a Tagadà su La7. “Non capisce cheunadel? Quella di un gruppo dirigente che dice ‘lo facciamo, lo facciamo’ e arrivati in zona Cesarini il superamento dei partiti” che dovrebbero dar vita al nuovo soggetto “non c’è”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

