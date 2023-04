Terzo polo | Richetti | ' Renzi non può presiedere Italia viva e dirigere giornale'

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Matteoè l'unica figura riconosciuta come presidente del partito, può l'apicale di un partito fare l'apicale di un? Secondo me no. Questo non è attaccare, lui può fare il direttore de 'Il Riformista', tanto non si presenta a un incontro". Lo ha affermato Matteo, capogruppo delalla Camera, ospite di 'Agorà' su Raitre condotto da Monica Giandotti.

Calenda - Renzi Show: 'Volgarità da Matteo, voleva fregarci' Il partito unico non ci sarà. Ormai è evidente a tutti l'inconciliabilità tra Matteo Renzi e Carlo Calenda . Ilfinisce qui, ora ognuno per la propria strada. La mancata intesa della notte si aggrava all'alba, quando i due ex alleati si attaccano a colpi di tweet. Comincia il leader di Azione , che ...La frase che ha scatenato l'inferno nelè di Maria Elena Boschi . 'Noi siamo pronti al confronto, da parte nostra non c'è nessun problema. I problemi li hanno aperti ieri gli amici di Azione con Calenda e Richetti . Per noi ...Calenda a Renzi rivolge anche un appello : "Smetti di fare attività politica con Italia Viva, la fai negli organi del, se esistono le condizioni di mancanza di conflitto di interesse per ...

Antonino Gambuzza, ingegnere, sarà il capolista del terzo polo alle amministrative di PIsa che candida a sindaco la cardiologa Rita Mariotti, esponente di Azione. La lista frutto di un'alleanza ...