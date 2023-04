Terzo polo: Richetti, ‘Renzi non può presiedere Italia viva e dirigere giornale’ (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Matteo Renzi è l’unica figura riconosciuta come presidente del partito Italia viva, può l’apicale di un partito fare l’apicale di un giornale? Secondo me no. Questo non è attaccare Renzi, lui può fare il direttore de ‘Il Riformista’, tanto non si presenta a un incontro”. Lo ha affermato Matteo Richetti, capogruppo del Terzo polo alla Camera, ospite di ‘Agorà’ su Raitre condotto da Monica Giandotti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Matteo Renzi è l’unica figura riconosciuta come presidente del partito, può l’apicale di un partito fare l’apicale di un giornale? Secondo me no. Questo non è attaccare Renzi, lui può fare il direttore de ‘Il Riformista’, tanto non si presenta a un incontro”. Lo ha affermato Matteo, capogruppo delalla Camera, ospite di ‘Agorà’ su Raitre condotto da Monica Giandotti. L'articolo CalcioWeb.

