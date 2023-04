Terzo Polo: Ricci, 'divisioni dimostrano che non c'è spazio per centro' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace vedere gli stracci che volano nel Terzo Polo, ma le loro divisioni dimostrano che non c'è spazio per un centro autonomo. O si sta nel centro sinistra o a destra. Oggi, questo è l'unico schema politico possibile in Italia". Lo dichiara Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Partito Democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace vedere gli stracci che volano nel, ma le loroche non c'èper unautonomo. O si sta nelsinistra o a destra. Oggi, questo è l'unico schema politico possibile in Italia". Lo dichiara Matteo, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Partito Democratico.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - scantambeuo : RT @AnfetaMilan: You can kill the man, not the idea Il terzo polo twitter non morirà mai Aspettiamo solo il prossimo liberale classista c… - francofda52 : RT @Marco_dreams: TG1 di stamattina: -dubbi sul filmato della decapitazione. -lite Calenda-Renzi, il terzo polo è già morto. -sbarchi migra… -