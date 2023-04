Terzo Polo, Renzi e Calenda ancora non trovano l’accordo: “Così il partito unico non nasce” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Un nulla di fatto, Così il partito unico non nasce”: è ancora in fase di stallo – a sentire le parole di Carlo Calenda – la trattativa tra Italia Viva e Azione per la fusione del cosiddetto “Terzo Polo” in un unico partito centrista. L’ex ministro dello Sviluppo economico, al termine del comitato politico ieri sera dopo 48 ore di veleni e dichiarazioni incrociate con gli alleati, spiega i punti che secondo lui non vanno: “Italia Viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Abbiamo chiarito che negli organi di partito non potrà esserci chi ha conflitti di interesse: punto fondamentale. E allo stesso tempo questa è una questione dirimente: il Pd non è nato ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) “Un nulla di fatto,ilnon”: èin fase di stallo – a sentire le parole di Carlo– la trattativa tra Italia Viva e Azione per la fusione del cosiddetto “” in uncentrista. L’ex ministro dello Sviluppo economico, al termine del comitato politico ieri sera dopo 48 ore di veleni e dichiarazioni incrociate con gli alleati, spiega i punti che secondo lui non vanno: “Italia Viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Abbiamo chiarito che negli organi dinon potrà esserci chi ha conflitti di interesse: punto fondamentale. E allo stesso tempo questa è una questione dirimente: il Pd non è nato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - fanpage : Matteo Renzi, intercettato dai microfoni di - costuno : RT @GianniCuperIoPD: Accordo trovato: il terzo polo nascerà come ristorante. - Andrea07716577 : @AlRobecchi Ma Il terzo polo è un? : -