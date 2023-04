Terzo polo: Renzi, 'basta polemiche e rimettiamoci al lavoro insieme' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire le polemiche e i retroscena. Andrei al sodo. Ieri Azione ha presentato un documento, a noi va bene con piccole modifiche assolutamente accettabili. Le abbiamo pubblicate: i vecchi partiti si sciolgono con l'elezione del segretario nazionale del partito unico. Se Calenda ci sta, noi firmiamo. Se Calenda ha cambiato idea, lo rispettiamo e ne prendiamo atto". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter. "Quanto alla Leopolda: chi conosce quell'esperienza -rivendica l'ex premier- sa che è un momento bello di confronto politico tra generazioni e storie diverse. È un momento in cui tante persone si avvicinano alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "In queste ore ci sonoinspiegabili dentro il. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire lee i retroscena. Andrei al sodo. Ieri Azione ha presentato un documento, a noi va bene con piccole modifiche assolutamente accettabili. Le abbiamo pubblicate: i vecchi partiti si sciolgono con l'elezione del segretario nazionale del partito unico. Se Calenda ci sta, noi firmiamo. Se Calenda ha cambiato idea, lo rispettiamo e ne prendiamo atto". Lo scrive Matteosu Twitter. "Quanto alla Leopolda: chi conosce quell'esperienza -rivendica l'ex premier- sa che è un momento bello di confronto politico tra generazioni e storie diverse. È un momento in cui tante persone si avvicinano alla ...

