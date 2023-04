Terzo Polo: Renzi “Basta polemiche”, Calenda “No a scatola vuota” (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Botta e risposta via Twitter tra Carlo Calenda e Matteo Renzi dopo le polemiche delle ultime ore all'interno del Terzo Polo. Il leader di Italia Viva prova a calmare le acque: “In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perchè non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire le polemiche e i retroscena. Andrei al sodo. Ieri Azione ha presentato un documento, a noi va bene con piccole modifiche assolutamente accettabili – continua – Le abbiamo pubblicate: i vecchi partiti si sciolgono con l'elezione del Segretario nazionale del partito unico. Se Calenda ci sta, noi firmiamo. Se Calenda ha cambiato idea, lo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Botta e risposta via Twitter tra Carloe Matteodopo ledelle ultime ore all'interno del. Il leader di Italia Viva prova a calmare le acque: “In queste ore ci sonoinspiegabili dentro il. Ne sono molto dispiaciuto anche perchè non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire lee i retroscena. Andrei al sodo. Ieri Azione ha presentato un documento, a noi va bene con piccole modifiche assolutamente accettabili – continua – Le abbiamo pubblicate: i vecchi partiti si sciolgono con l'elezione del Segretario nazionale del partito unico. Seci sta, noi firmiamo. Seha cambiato idea, lo ...

