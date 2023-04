Terzo Polo, partito unico addio: Calenda e Renzi si dividono tra accuse reciproche (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – L’addio sembra ormai definitivo. Azione e Italia Viva separano la loro strade e dicono addio al progetto del partito unico centrista. Un divorzio che si consuma tra accuse reciproche. “Una scelta unilaterale” di Carlo Calenda e “un autogol clamoroso”, dicono da Italia Viva. E Azione ribatte che tutto è stato mandato all’aria dal fatto che “Renzi tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo partito”. Che le cose fossero compromesse era chiaro da giorni. accuse, dichiarazioni infuocate, scambi al vetriolo. Molti via social. Poi ieri il tentativo di composizione con la riunione del comitato politico. Ma il confronto non porta alla chiusura di un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – L’sembra ormai definitivo. Azione e Italia Viva separano la loro strade e diconoal progetto delcentrista. Un divorzio che si consuma tra. “Una scelta unilaterale” di Carloe “un autogol clamoroso”, dicono da Italia Viva. E Azione ribatte che tutto è stato mandato all’aria dal fatto che “tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo”. Che le cose fossero compromesse era chiaro da giorni., dichiarazioni infuocate, scambi al vetriolo. Molti via social. Poi ieri il tentativo di composizione con la riunione del comitato politico. Ma il confronto non porta alla chiusura di un ...

