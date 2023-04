Terzo Polo, partito unico addio: Calenda e Renzi si dividono tra accuse reciproche (Di giovedì 13 aprile 2023) L'addio sembra ormai definitivo. Azione e Italia Viva separano la loro strade e dicono addio al progetto del partito unico centrista. Un divorzio che si consuma tra accuse reciproche. "Una scelta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) L'sembra ormai definitivo. Azione e Italia Viva separano la loro strade e diconoal progetto delcentrista. Un divorzio che si consuma tra. "Una scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - tenedeviandare : - Commissione sul Covid senza però indagare sulle Regioni (Sic) - Terzo Polo abortito - Giletti sospeso E sono so… - salvador_erre : @ilsabino1994 Mah, tanti elettori del terzo polo si identificano in Renzi e quindi continueranno a votare IV. Chi s… -