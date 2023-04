Terzo polo, nuove scintille sui social. Calenda a Renzi: “Volevi fregarci ma non ce l’hai fatta”. Lui: “Firmi il documento o hai cambiato idea?” (Di giovedì 13 aprile 2023) Fa in tempo appena a passare la notte, e il cosiddetto Terzo polo ricomincia a lavare i panni sporchi in piazza. Dopo l’alta tensione di mercoledì sera, con il fallimento del vertice che avrebbe dovuto definire la strada verso il partito unico (aggiornato oggi alle 17) Carlo Calenda torna all’attacco su Twitter, accusando Italia viva di troppe riserve nell’aderire al progetto, dal punto di vista politico e soprattutto finanziario. Prima posta il titolo di un retroscena della Stampa in cui a Renzi viene attribuito il virgolettato “Calenda è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline”: “Queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo “stai sereno“ non ha funzionato. Fine”. A rispondere è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Fa in tempo appena a passare la notte, e il cosiddettoricomincia a lavare i panni sporchi in piazza. Dopo l’alta tensione di mercoledì sera, con il fallimento del vertice che avrebbe dovuto definire la strada verso il partito unico (aggiornato oggi alle 17) Carlotorna all’attacco su Twitter, accusando Italia viva di troppe riserve nell’aderire al progetto, dal punto di vista politico e soprattutto finanziario. Prima posta il titolo di un retroscena della Stampa in cui aviene attribuito il virgolettato “è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline”: “Queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo “stai sereno“ non ha funzionato. Fine”. A rispondere è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - patriziateresa7 : RT @matteorenzi: In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un moti… - Bart42519094 : RT @albertoinfelise: Per gli smemorati: l’operazione terzo polo (che alle elezioni è arrivato quarto) è stata il più grande regalo possibil… -