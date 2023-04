Terzo Polo: Marcucci, 'area liberale serve comunque' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "L'esito dei rapporti tra Azione ed Italia Viva è sconfortante. Resta il fatto che in Italia di un'area liberale e riformista continua ad esserci un gran bisogno”. Lo scrive sui social l'ex parlamentare del Pd Andrea Marcucci Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "L'esito dei rapporti tra Azione ed Italia Viva è sconfortante. Resta il fatto che in Italia di un'e riformista continua ad esserci un gran bisogno”. Lo scrive sui social l'ex parlamentare del Pd Andrea

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - SVassalini : RT @GianniCuperIoPD: Tentativi per tenere insieme il terzo polo: la coppia aperta, il poliamore, la Leopolda, la non monogamia etica, il na… - debe : Quel che avrei da dire al gruppo dirigente del Terzo Polo, a nome del 7% di elettori che li ha seguiti, è: SALGA A… -