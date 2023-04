Terzo Polo, lo scontro prosegue su Twitter. Calenda contro Renzi: «Hai provato a fregarci, sei stato respinto» (Di giovedì 13 aprile 2023) In attesa del secondo round tra Italia Viva e Azione, previsto alle 17 di oggi dopo che la riunione via social convocata ieri, 12 aprile, non è riuscita a mettere d’accordo tutti, Carlo Calenda non sembra orientarsi verso un approccio più conciliante. Lo dimostra il tweet comparso sul suo profilo e indirizzato a Matteo Renzi: «Queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo #staisereno non ha funzionato. Fine». Parole scritte in risposta a un articolo dal titolo: Terzo Polo al capolinea, volano gli stracci. Renzi: Calenda è pazzo, ha sbagliato pillole. April 13, 2023 Dal canto suo Renzi ostenta pubblicamente un ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) In attesa del secondo round tra Italia Viva e Azione, previsto alle 17 di oggi dopo che la riunione via social convocata ieri, 12 aprile, non è riuscita a mettere d’accordo tutti, Carlonon sembra orientarsi verso un approccio più conciliante. Lo dimostra il tweet comparso sul suo profilo e indirizzato a Matteo: «Queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente haia darci una fregatura e seirispedito al mittente. Questa volta lo #staisereno non ha funzionato. Fine». Parole scritte in risposta a un articolo dal titolo:al capolinea, volano gli stracci.è pazzo, ha sbagliato pillole. April 13, 2023 Dal canto suoostenta pubblicamente un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - sturm74 : RT @albertoinfelise: Per gli smemorati: l’operazione terzo polo (che alle elezioni è arrivato quarto) è stata il più grande regalo possibil… - FasuloGianni : RT @AlRobecchi: Non è vero che il Terzo Polo è un pollaio con due galli. E' un pollaio con un serpente a sonagli e un pirla -