Terzo Polo, le cifre di un 'divorzio' milionario (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Un matrimonio "che non s'ha da fare", ma che nemmeno si può sciogliere completamente (almeno per il momento). Ci vuole un bravo divorzista per gestire la separazione Azione-Iv, perché tra i temi di frizione più accesa c'è quello dei finanziamenti dei due partiti e quello da assicurare al partito unico del Terzo Polo, mai nato. Un tema delicato, molto divisivo. Che può spiegare il perché, per ora, in Parlamento Azione e Italia viva continueranno a restare insieme. I due partiti hanno a lungo discusso, prima della rottura, di soldi. La proposta di Calenda era: gettone di 'ingresso' di 200mila euro e 70% delle donazioni del 2xmille dal secondo semestre del 2023 al partito unico. Ma, ha poi messo il carico Calenda, "Renzi era indisponibile a prendere 'commitment' per passare le risorse di Italia viva al nuovo partito". Iv ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Un matrimonio "che non s'ha da fare", ma che nemmeno si può sciogliere completamente (almeno per il momento). Ci vuole un bravo divorzista per gestire la separazione Azione-Iv, perché tra i temi di frizione più accesa c'è quello dei finanziamenti dei due partiti e quello da assicurare al partito unico del, mai nato. Un tema delicato, molto divisivo. Che può spiegare il perché, per ora, in Parlamento Azione e Italia viva continueranno a restare insieme. I due partiti hanno a lungo discusso, prima della rottura, di soldi. La proposta di Calenda era: gettone di 'ingresso' di 200mila euro e 70% delle donazioni del 2xmille dal secondo semestre del 2023 al partito unico. Ma, ha poi messo il carico Calenda, "Renzi era indisponibile a prendere 'commitment' per passare le risorse di Italia viva al nuovo partito". Iv ha ...

