Terzo Polo, le cifre di un 'divorzio' milionario (Di giovedì 13 aprile 2023) Ecco i temi su cui c'è maggiore frizione Un matrimonio "che non s'ha da fare", ma che nemmeno si può sciogliere completamente (almeno per il momento). Ci vuole un bravo divorzista per gestire la separazione Azione-Iv, perché tra i temi di frizione più accesa c'è quello dei finanziamenti dei due partiti e quello da assicurare al partito unico del Terzo Polo, mai nato. Un tema delicato, molto divisivo. Che può spiegare il perché, per ora, in Parlamento Azione e Italia viva continueranno a restare insieme. I due partiti hanno a lungo discusso, prima della rottura, di soldi. La proposta di Calenda era: gettone di 'ingresso' di 200mila euro e 70% delle donazioni del 2xmille dal secondo semestre del 2023 al partito unico. Ma, ha poi messo il carico Calenda, "Renzi era indisponibile a prendere 'commitment' per passare le risorse di Italia viva al nuovo ...

