Terzo Polo | Iv | ' per Calenda fine? Mentre lo diceva noi tutti a cercare soluzione'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Le parole di Carlo Calenda che dichiara finito il progetto del partito unico, per colpa di Matteo Renzi, e quindi 'disdice' la riunione prevista nel pomeriggio coglie di sorpresa Italia Viva. "Mentre Calenda dichiarava noi eravamo con Matteo Renzi e tutti i senatori, a partire da Gelmini e gli altri, a trovare una soluzione al documento, in aula", si spiega da Iv all'Adnkronos.

