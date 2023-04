Terzo Polo: Iv, 'clamoroso autogol ma rispettiamo decisioni Azione' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clamoroso autogol ma rispettiamo le decisioni di Azione”. Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. “Gli argomenti utilizzati appaiono alibi. Italia Viva è pronta a sciogliersi come Azione il 30 ottobre, dopo un congresso libero e democratico", si specifica. "Sulle risorse Italia Viva ha trasferito fino ad oggi quasi un milione e mezzo di euro al team pubblicitario di Carlo Calenda ed è pronta a concorrere per la metà delle spese necessarie alla fase congressuale e a trasferire le risorse dal momento della nascita del partito unico". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia unmaledi”. Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. “Gli argomenti utilizzati appaiono alibi. Italia Viva è pronta a sciogliersi comeil 30 ottobre, dopo un congresso libero e democratico", si specifica. "Sulle risorse Italia Viva ha trasferito fino ad oggi quasi un milione e mezzo di euro al team pubblicitario di Carlo Calenda ed è pronta a concorrere per la metà delle spese necessarie alla fase congressuale e a trasferire le risorse dal momento della nascita del partito unico".

