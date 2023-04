Terzo polo: il 'mi piace' di Letta alla Bonino, 'Calenda è fatto così...'/Rpt (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr (Adnkronos) - C'è anche quello di Enrico Letta tra i tanti 'mi piace' messi al tweet che Emma Bonino ha dedicato a Carlo Calenda e alla rottura con Matteo Renzi sulla questione del partito unico del Terzo polo ("dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così"). Bonino, a soprattutto Letta, avevano vissuto una vicenda analoga ai tempi delle ultime elezioni politiche, quando il leader di Azione aveva prima sottoscritto e poi annullato l'intesa elettorale con Pd e +Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr (Adnkronos) - C'è anche quello di Enricotra i tanti 'mi' messi al tweet che Emmaha dedicato a Carlorottura con Matteo Renzi sulla questione del partito unico del("dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è")., a soprattutto, avevano vissuto una vicenda analoga ai tempi delle ultime elezioni politiche, quando il leader di Azione aveva prima sottoscritto e poi annullato l'intesa elettorale con Pd e +Europa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - carovana12 : RT @carovana12: 'Ci si allea se si condividono ideali ed obiettivi': questo, in sintesi, il pensiero dei due sulle alleanze sfumate per le… - paolacoccioli : @CarloCalenda @MatteoRichetti Non posso credere che il Terzo Polo vada a morire!!!! -