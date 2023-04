Terzo polo, è rottura. Salta la riunione di oggi, Calenda: «Niente partito unico, Renzi non vuole» (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ Carlo Calenda a fischiare la fine dello scontro con Italia Viva andato avanti in questi giorni e che fino a ieri sembrava ancora ricomponibile (ma stamattina era riesploso, soprattutto via twitter). Prima a Striscia la Notizia e quindi a La Presse lasciando il Senato, il leader di Azione ha confermato che il partito unico non si farà e che Salta pure la riunione fissata per oggi pomeriggio alle 18 per provare a sedare gli animi. «Il partito non lo riusciremo a fare, perché (Renzi, ndr) non lo vuole fare», si legge nella nota in cui Striscia la Notizia riferisce delle dichiarazioni date da Calenda ad Enrico Lucci. Alla domanda sul perché Renzi non volesse chiudere l’intesa, il senatore ha risposto: ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ Carloa fischiare la fine dello scontro con Italia Viva andato avanti in questi giorni e che fino a ieri sembrava ancora ricomponibile (ma stamattina era riesploso, soprattutto via twitter). Prima a Striscia la Notizia e quindi a La Presse lasciando il Senato, il leader di Azione ha confermato che ilnon si farà e chepure lafissata perpomeriggio alle 18 per provare a sedare gli animi. «Ilnon lo riusciremo a fare, perché (, ndr) non lofare», si legge nella nota in cui Striscia la Notizia riferisce delle dichiarazioni date daad Enrico Lucci. Alla domanda sul perchénon volesse chiudere l’intesa, il senatore ha risposto: ...

