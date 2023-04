Terzo Polo | è caos Renzi “Basta polemiche” Calenda “No a scatola vuota”

(Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Botta e risposta via Twitter tra Carloe Matteodopo ledelle ultime ore all’interno del. Il leader di Italia Viva prova a calmare le acque: “In queste ore ci sonoinspiegabili dentro il. Ne sono molto dispiaciuto anche perchè non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire lee i retroscena. Andrei al sodo. Ieri Azione ha presentato un documento, a noi va bene con piccole modifiche assolutamente accettabili – continua – Le abbiamo pubblicate: i vecchi partiti si sciolgono con l’elezione del Segretario nazionale del partito unico. Seci sta, noi firmiamo. Seha cambiato idea, lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - GiuseppePietr20 : Io aspetto con ansia l'intervista sul #Riformista di #Renzi che intervista @matteorenzi sul terzo Polo e #Calenda - Miti_Vigliero : Il Terzo Polo non è mai stato così vicino alla farsa e all’autodistruzione -

Scontro al vertice su soldi e Leopolda. E spunta anche una norma anti - lobby. Il leader di Italia Viva pronto a candidarsi alle elezioni ...Matteo Renzi scrive un lungo post sui social, per provare a ricomporre la crisi delche sembra ormai insanabile. Le polemiche a distanza con Carlo Calenda si susseguono e la mediazione appare complicata. "In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il. ...In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il. Lo scrive in un post su Facebook Matteo Renzi , leader di Italia viva, che prosegue: 'Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di ...

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Faccio un appello a Carlo Calenda e al suo senso politico: facciamo politica, non perdiamoci dietro a beghe interne o ai retroscena". Lo dice a '24Mattino' su Radio 24 Il ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Matteo Renzi è l’unica figura riconosciuta come presidente del partito Italia viva, può l’apicale di un partito fare l’apicale di un giornale Secondo me no. Questo non è ...