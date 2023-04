**Terzo Polo: dem assistono a rottura e non manca sarcasmo, 'stavolta i pop corn...'** (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Come da prassi, di quello che accade dentro gli altri partiti non si parla. Ma tra i parlamentari Pd i commenti 'off the record' sull'implosione del Terzo Polo si sprecano. E prima delle valutazioni e delle implicazioni politiche della rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, arrivano le battute da parte di chi, i due, li conosce bene. "Diciamo che stavolta ci siamo noi con i pop corn...", la stilettata di un parlamentare dem di lungo corso. Ed Enrico Letta mette un 'mi piace' al tweet di Emma Bonino: "Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così". I due, Letta e Bonino, avevano vissuto una vicenda analoga ai tempi delle ultime elezioni politiche, quando il leader di Azione aveva prima sottoscritto e poi annullato l'intesa elettorale con Pd e +Europa. Ironie anche sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Come da prassi, di quello che accade dentro gli altri partiti non si parla. Ma tra i parlamentari Pd i commenti 'off the record' sull'implosione del Terzosi sprecano. E prima delle valutazioni e delle implicazioni politiche dellatra Carlo Calenda e Matteo Renzi, arrivano le battute da parte di chi, i due, li conosce bene. "Diciamo checi siamo noi con i pop...", la stilettata di un parlamentare dem di lungo corso. Ed Enrico Letta mette un 'mi piace' al tweet di Emma Bonino: "Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così". I due, Letta e Bonino, avevano vissuto una vicenda analoga ai tempi delle ultime elezioni politiche, quando il leader di Azione aveva prima sottoscritto e poi annullato l'intesa elettorale con Pd e +Europa. Ironie anche sulle ...

