Terzo polo | Calenda | ' Renzi non voleva farlo | indisponibile a sciogliere Iv'

Roma, 13 apr (Adnkronos) - "E' naufragato il progetto del partito unico con Italia viva". Carlo Calenda lo annuncia in un video pubblicato sui suoi social. "Abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni, ma dopo si è capito che Renzi non lo voleva fare prima delle europee, una visione cui ci siamo opposti", spiega il leader di Azione ricostruendo la rottura con l'ex premier. "Mi è stato chiaro che il progetto non andava da nessuna parte quando Renzi ha fatto non un passo di lato, ma cinque passi in avanti riprendendo Italia viva", prosegue Calenda aggiungendo: "E' accaduto che di fronte alle nostre pressioni per farlo il partito unico, Renzi ha ceduto sul fatto di discutere. Abbiamo mandato proposte scritte: un partito contendibile, democratico, forte, con un ...

