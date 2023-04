Terzo Polo, Calenda: “Progetto partito unico naufragato, ecco perché” – Video (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il Progetto del partito unico con Italia Viva è naufragato per la semplice ragione che Renzi ha ripreso direttamente in mano IV due mesi fa e non vuole rinunciarvi. Legittimo anche se contrario alle promesse elettorali. Amen”. Così Carlo Calenda in un Video pubblicato su Twitter, al termine di un’altra mattinata contrassegnata dalla tensione con Matteo Renzi e Italia Viva. “È stato un brutto spettacolo: attacchi personali, a cui non abbiamo mai risposto, e notizie false distribuite ad arte. Noi non facciamo politica così. Da domani riprenderemo con Azione il lavoro per la costruzione di un partito liberale, popolare e riformista. Avanti!”, si legge ancora nel post che accompagna il Video. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ildelcon Italia Viva èper la semplice ragione che Renzi ha ripreso direttamente in mano IV due mesi fa e non vuole rinunciarvi. Legittimo anche se contrario alle promesse elettorali. Amen”. Così Carloin unpubblicato su Twitter, al termine di un’altra mattinata contrassegnata dalla tensione con Matteo Renzi e Italia Viva. “È stato un brutto spettacolo: attacchi personali, a cui non abbiamo mai risposto, e notizie false distribuite ad arte. Noi non facciamo politica così. Da domani riprenderemo con Azione il lavoro per la costruzione di unliberale, popolare e riformista. Avanti!”, si legge ancora nel post che accompagna il. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - giorgiagennari : RT @Marco_dreams: TG1 di stamattina: -dubbi sul filmato della decapitazione. -lite Calenda-Renzi, il terzo polo è già morto. -sbarchi migra… - Mauro_Cattaneo_ : RT @colvieux: Le praterie che si sarebbero dovute aprire nel terzo polo grazie ad @ellyesse :) -