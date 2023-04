**Terzo polo: Calenda, 'noi pronti a sciogliemto subito, Iv solo dopo 2024'** (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Ieri Iv ha confermato di voler deliberare lo scioglimento (con effetto 2024) solo dopo aver saputo il vincitore del congresso e di voler continuare a fare politica attraverso Iv almeno per tutto il ‘24. Idem sul prendere impegni economici concreti vs nuovo partito. Noi invece eravamo pronti a prendere subito impegno su scioglimento e a girare tutte le risorse per fare la campagna delle Europee". Lo spiega su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Abbiamo preso impegno con gli elettori -aggiunge- di fare un partito unico, non una scatola vuota aggiuntiva. Nella proposta presentata vi erano (come in quella prima) tutti gli elementi di democrazia e contendibilità. Del resto a differenza di Iv Azione ha fatto tutti i congressi comunali, provinciali, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Ieri Iv ha confermato di voler deliberare lo scioglimento (con effettoaver saputo il vincitore del congresso e di voler continuare a fare politica attraverso Iv almeno per tutto il ‘24. Idem sul prendere impegni economici concreti vs nuovo partito. Noi invece eravamoa prendereimpegno su scioglimento e a girare tutte le risorse per fare la campagna delle Europee". Lo spiega su Twitter il leader di Azione, Carlo. "Abbiamo preso impegno con gli elettori -aggiunge- di fare un partito unico, non una scatola vuota aggiuntiva. Nella proposta presentata vi erano (come in quella prima) tutti gli elementi di democrazia e contendibilità. Del resto a differenza di Iv Azione ha fatto tutti i congressi comunali, provinciali, ...

