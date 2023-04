Terzo Polo, Calenda: 'Il partito unico è morto, con Renzi ci alleeremo dove sarà possibile' (Di giovedì 13 aprile 2023) Il partito unico tra Azione e Italia Viva non si farà più. Il Terzo Polo si disgrega e lavorerà insieme solo su alcuni provvedimenti, e solo in caso la frattura di questi giorni dovesse parzialmente ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) Iltra Azione e Italia Viva non si farà più. Ilsi disgrega e lavorerà insieme solo su alcuni provvedimenti, e solo in caso la frattura di questi giornisse parzialmente ...

