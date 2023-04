Terzo polo, Calenda: "Con Renzi nessun partito unico perché non lo vuole" (Di giovedì 13 aprile 2023) La replica di Italia Viva sui social: 'Carlo menti, ecco la verità' 'Carlo, stai mentendo: lo scioglimento avviene chiunque vinca il congresso ma dopo che viene eletto il segretario, non prima. Italia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) La replica di Italia Viva sui social: 'Carlo menti, ecco la verità' 'Carlo, stai mentendo: lo scioglimento avviene chiunque vinca il congresso ma dopo che viene eletto il segretario, non prima. Italia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - piapinuccia50 : RT @matteorenzi: In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un moti… - akhetaton11 : RT @LucaSebastiani_: Soldi, finanziamenti, potere, Leopolda. Sono più o meno bandierine da agitare (tra i dirigenti di Azione e Italia Vi… -