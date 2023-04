Terzo Polo, Bellanova (IV): "Polemiche incomprensibili, serve pazienza per costruire percorsi" (Di giovedì 13 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 “Non so se sarà sfida tra Martin e Calenda. So che un partito è democratico se ha contendibilità. Non vedo sfascia famiglia, ma una polemica incomprensibile. Si deve avere la pazienza di costruire i percorsi con i tempi necessari. Per me sarebbe stato arrivare alle Europee con la federazione e poi dare vita al congresso. Se la maggioranza pensa sia utile fare il congresso io mi adeguo. Ma servono comunità per sostenere rivendicazioni politiche dei leader. I partiti devono conoscere movimenti società e presentare visione e proposte per risolvere problemi. Credo non si debba ragionare su percentuali. Se il consenso non è quello sperato sono stati commessi degli errori.”, le parole di Teresa Bellanova, Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 “Non so se sarà sfida tra Martin e Calenda. So che un partito è democratico se ha contendibilità. Non vedo sfascia famiglia, ma una polemica incomprensibile. Si deve avere ladicon i tempi necessari. Per me sarebbe stato arrivare alle Europee con la federazione e poi dare vita al congresso. Se la maggioranza pensa sia utile fare il congresso io mi adeguo. Ma servono comunità per sostenere rivendicazioni politiche dei leader. I partiti devono conoscere movimenti società e presentare visione e proposte per risolvere problemi. Credo non si debba ragionare su percentuali. Se il consenso non è quello sperato sono stati commessi degli errori.”, le parole di Teresa, Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - ForzaItaIiaViva : RT @renzionario: Ricordo a tutti che l'elezione dell'attuale presidente del Senato #LaRussa è stata la prima azione del terzo polo da stamp… - lalitapetila : RT @avantibionda: Commissione d’inchiesta Covid, dal testo base spariscono i riferimenti al ruolo delle Regioni: M5s e centrosinistra non p… -