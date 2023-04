Terzo Polo, ancora scintille tra Calenda e Renzi (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - ancora niente accordo per il partito unico tra Azione e Italia Viva per far nascere il Terzo Polo . E la tensione tra i leader Carlo Calenda e Matteo Renzi non sembra appianarsi. "Matteo Renzi queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo 'stai sereno' non ha funzionato. Fine", ha scritto su Twitter Calenda, riferendosi a frasi attribuite all'ex premier che avrebbe dato del "pazzo" all'ex ministro. Ma l'ufficio stampa di Italia Viva "smentisce le frasi" che vengono attribuite "a Matteo Renzi riferendole a imprecisati suoi amici. Le dichiarazioni rilasciate dal senatore Renzi sono quelle contenute nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) -niente accordo per il partito unico tra Azione e Italia Viva per far nascere il. E la tensione tra i leader Carloe Matteonon sembra appianarsi. "Matteoqueste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo 'stai sereno' non ha funzionato. Fine", ha scritto su Twitter, riferendosi a frasi attribuite all'ex premier che avrebbe dato del "pazzo" all'ex ministro. Ma l'ufficio stampa di Italia Viva "smentisce le frasi" che vengono attribuite "a Matteoriferendole a imprecisati suoi amici. Le dichiarazioni rilasciate dal senatoresono quelle contenute nella ...

