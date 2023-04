Terzo Polo addio, Calenda dice no al partito unico (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - "Lo stop deriva dalla scelta di Italia Viva di non votare un documento ieri che avevano dichiarato essere già letto e condiviso". È una nota di Azione a certificare così la fine del progetto del partito unico del Terzo Polo, dopo settimane di tensioni tra il suo leader, Carlo Calenda, e il numero uno di IV, Matteo Renzi. Dietro tutto questo - riprende la nota di Azione - c'è solo un fatto: Renzi tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo partito. Scelta legittima ma contrastante con le promesse fatte agli elettori". "Dopo mesi di tira e molla - si osserva ancora - ne abbiamo semplicemente preso atto. In un clima volutamente avvelenato da insulti personali da parte di Renzi e di quasi tutti gli esponenti di Italia Viva a ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - "Lo stop deriva dalla scelta di Italia Viva di non votare un documento ieri che avevano dichiarato essere già letto e condiviso". È una nota di Azione a certificare così la fine del progetto deldel, dopo settimane di tensioni tra il suo leader, Carlo, e il numero uno di IV, Matteo Renzi. Dietro tutto questo - riprende la nota di Azione - c'è solo un fatto: Renzi tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo. Scelta legittima ma contrastante con le promesse fatte agli elettori". "Dopo mesi di tira e molla - si osserva ancora - ne abbiamo semplicemente preso atto. In un clima volutamente avvelenato da insulti personali da parte di Renzi e di quasi tutti gli esponenti di Italia Viva a ...

