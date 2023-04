Terzo Polo addio, Calenda archivia il partito unico (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Il de profundis al partito unico lo intona Carlo Calenda: "Il progetto è naufragato". Si tratta dell'epilogo di uno scontro che, in maniera sotterranea, si protrae da mesi all'interno del cosiddetto Terzo Polo. Da quando, cioè, Matteo Renzi ha ripreso le redini di Italia Viva, assumendo la carica di presidente. Continuato con il confronto sulla leadership del partito che sarebbe dovuto essere e su questioni più prosaiche, come le risorse da mettere in campo per le europee. Nulla di nuovo: questioni che sono sempre emerse nei passaggi che vedevano lo scioglimento di forze politiche per far nascere soggetti nuovi. In questo caso, tuttavia, i sospetti reciproci sono sembrati più forti del progetto a cui si tendeva. E il vaso ha traboccato. L'ultima goccia, stando a quanto ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Il de profundis allo intona Carlo: "Il progetto è naufragato". Si tratta dell'epilogo di uno scontro che, in maniera sotterranea, si protrae da mesi all'interno del cosiddetto. Da quando, cioè, Matteo Renzi ha ripreso le redini di Italia Viva, assumendo la carica di presidente. Continuato con il confronto sulla leadership delche sarebbe dovuto essere e su questioni più prosaiche, come le risorse da mettere in campo per le europee. Nulla di nuovo: questioni che sono sempre emerse nei passaggi che vedevano lo scioglimento di forze politiche per far nascere soggetti nuovi. In questo caso, tuttavia, i sospetti reciproci sono sembrati più forti del progetto a cui si tendeva. E il vaso ha traboccato. L'ultima goccia, stando a quanto ...

