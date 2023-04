Terza puntata di Un Passo dal Cielo 7, Carolina tradisce Vincenzo? Trama 13 aprile (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella Terza puntata di Un Passo dal Cielo 7, Manuela rafforza l’alleanza con Nathan, mentre vedremo Vittorio avere dei dubbi sulla fedeltà di Carolina. Stasera, giovedì 13 aprile, va in onda un nuovo appuntamento con l’amata fiction di Rai1 ambientata a San Vito di Cadore, tra le Dolomiti venete. Manuela torna a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella di Vincenzo sarà in grado di concentrarsi meglio sulle indagini con una visione a 360 gradi. Si intitola Purosangue la Terza puntata di Un ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Nelladi Undal7, Manuela rafforza l’alleanza con Nathan, mentre vedremo Vittorio avere dei dubbi sulla fedeltà di. Stasera, giovedì 13, va in onda un nuovo appuntamento con l’amata fiction di Rai1 ambientata a San Vito di Cadore, tra le Dolomiti venete. Manuela torna a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella disarà in grado di concentrarsi meglio sulle indagini con una visione a 360 gradi. Si intitola Purosangue ladi Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Auroraaguzzi : RT @michele_bravi: #Amici22 Serale, terza puntata @AmiciUfficiale - XTHET1DE : eliminato alla TERZA puntata. - DAVIDE8231460 : @SandroS1915 Prima puntata: La leggenda di Manzi, Palmieri e Liguori Seconda: i pm tifano per noi Terza: i nostri 'tifosi-guerrieri'.... - GossipOne_it : “Un Passo dal Cielo 7: Giusy Buscemi rischiava di non essere in TV? Scopri il retroscena dietro la sua carriera e l… - GossipOne_it : “Un Passo dal Cielo 7: Giusy Buscemi rischiava di non essere in TV? Scopri il retroscena dietro la sua carriera e l… -