Terremoto in Turchia: il video di ricongiungimento madre figlio dopo 54 giorni lontani (Di giovedì 13 aprile 2023) Trascorsi 54 giorni dal salvataggio della bambina di soli 3 mesi e mezzo rimasta sepolta viva sotto le macerie per 128 ore, le autorità turche ne festeggiano il ricongiungimento con la madre, anch’essa rimasta ferita dal Terremoto di magnitudo 7.8 che il 6 febbraio 2023 ha devastato la Turchia sudorientale. dopo essere stata portata in salvo e aver ricevuto le dovute cure mediche, si pensava che la famiglia della piccola fosse rimasta completamente uccisa dalle scosse che hanno provocato più di 50mila vittime in tutto il Paese. Secondo quanto rilasciato da Upworthy, la piccola Gizem, nome che in lingua turca significa Mistero e assegnatole provvisoriamente dalle autorità, avrebbe finalmente ritrovato la madre, precedentemente ricoverata nella stessa città della figlia, ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 13 aprile 2023) Trascorsi 54dal salvataggio della bambina di soli 3 mesi e mezzo rimasta sepolta viva sotto le macerie per 128 ore, le autorità turche ne festeggiano ilcon la, anch’essa rimasta ferita daldi magnitudo 7.8 che il 6 febbraio 2023 ha devastato lasudorientale.essere stata portata in salvo e aver ricevuto le dovute cure mediche, si pensava che la famiglia della piccola fosse rimasta completamente uccisa dalle scosse che hanno provocato più di 50mila vittime in tutto il Paese. Secondo quanto rilasciato da Upworthy, la piccola Gizem, nome che in lingua turca significa Mistero e assegnatole provvisoriamente dalle autorità, avrebbe finalmente ritrovato la, precedentemente ricoverata nella stessa città della figlia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ecco #Antakya dopo la rimozione delle macerie. Non è per il disastro del terremoto. È per la scellerata politica d… - Agenzia_Ansa : Due neonati turchi salvati dalle macerie dopo il terremoto del 6 febbraio e che risultavano dispersi, sono stati re… - amnestyitalia : “Qui c’è lo stato d’emergenza. Anche se ti uccidono, nessuno dirà niente”, questo ha detto un agente di polizia tur… - ricardorubio44 : @lst_glc @Laudantes Amichevole benefica per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia. Ma si poteva fare anche in un'altra data. ?? - PATRIZIA953 : RT @MarianoGiustino: Ecco #Antakya dopo la rimozione delle macerie. Non è per il disastro del terremoto. È per la scellerata politica dell… -